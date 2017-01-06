У «Атлант Телекома» новый лого с velcom

Валерий Алексеев

Сделка по приобретению интернет-провайдера нашла отражение и в его символике.

Интернет-провайдер «Атлант Телеком» начал использовать совместный с velcom логотип. На нем присутствует привычная символика провайдера, а также идентика сотового оператора.

В ноябре 2016 года Telekom Austria Group купила активы интернет-провайдера «Атлант Телеком». В Беларуси холдинг также владеет сотовым оператором velcom.

Совместный визуал уже используется в январских рекламных кампаниях "Атлант Телеком" для физических и юридических лиц, в оформлении постов в социальных сетях, а также других активностях бренда.