Российский рубль собирается поставить новый рекорд

Пятница
6 января 2017
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24 декабря - 14 января 2016 г.
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Mинск
Сегодня:
05 января, 2017 г.
Его котировки на бирже подскочили на 1,04%.
Торги на БВФБ 5 января закончились ростом российского рубля, евро и падением доллара.
Курс российского рубля поднялся на 1,04% до 3,2633 белорусского за 100 российских. При таких темпах роста российская валюта имеет все шансы побить декабрьский рекорд и подняться до 3,3 рубля.
Евро подорожал на 0,89% до 2,0716 рубля.
Доллар опустился на 0,27% до 1,9653 рубля.
За четыре дня 2017 года отечественная валюта уже девальвировалась по отношению к корзине валют на 0,08%
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»
Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ!
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
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