Российский рубль собирается поставить новый рекорд

Алексей Иванов

Его котировки на бирже подскочили на 1,04%.

Торги на БВФБ 5 января закончились ростом российского рубля, евро и падением доллара.

Курс российского рубля поднялся на 1,04% до 3,2633 белорусского за 100 российских. При таких темпах роста российская валюта имеет все шансы побить декабрьский рекорд и подняться до 3,3 рубля.

Евро подорожал на 0,89% до 2,0716 рубля.

Доллар опустился на 0,27% до 1,9653 рубля.

За четыре дня 2017 года отечественная валюта уже девальвировалась по отношению к корзине валют на 0,08%