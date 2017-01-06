Государство компенсирует резидентам СЭЗ потери из-за отмены таможенных льгот в ЕАЭС

Валерий Алексеев

Компенсационные меры предусмотрены указом президента № 508 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщает Минэкономики, таможенные льготы для резидентов СЭЗ при поставке товаров на территорию ЕАЭС перестали действовать с 1 января 2017 года. Вместо этого они в Беларуси будут освобождены от НДС в части импортных товаров, вошедших в состав произведенной ими продукции, при закрытии таможенной процедуры свободной таможенной зоны путем помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Резиденты также не будут платить аренду за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории соответствующих СЭЗ, независимо от направления их использования.

Кроме того, указ устанавливает единый срок окончания деятельности белорусских СЭЗ ‒ 31 декабря 2049 г. Данная мера направлена на сохранение конкурентоспособности отечественных СЭЗ и создание равных условий инвестиционной привлекательности в СЭЗ.

Также расширяются границы СЭЗ «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск». В границы СЭЗ «Витебск» включен земельный участок общей площадью 231 га для реализации инвестиционного проекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово Оршанского района».

В границы СЭЗ «Брест» включены восемь земельных участков общей площадью 3328,7 га, в том числе участок в г. Бресте, примыкающий к границе Европейского союза и имеющий в своем составе автомобильные пограничные переходы «Козловичи» и «Варшавский мост» и железнодорожный пограничный переход «Брест», пять земельных участков в г. Кобрине и Кобринском районе, земельные участки Барановичского завода автоматических линий и ОАО «Кузлитмаш» в г. Пинске.

В состав СЭЗ «Гродноинвест» включен участок площадью 455 га, на котором планируется создание производственно-сервисного предприятия и транспортно-логистического центра.

Чтобы стать резидентом СЭЗ теперь надо будет инвестировать в проект не 1 млн евро, а 500 тыс. при условии инвестирования в течение трех лет со дня заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ.

Дополнительно в целях создания благоприятных условий осуществления деятельности свободных складов и развития торговой деятельности Указом предусмотрено освобождение по 31 декабря 2019 г. владельцев свободных таможенных складов от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада.