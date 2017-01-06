В Швейцарии водителей Uber признали наемными работниками

Валерий Алексеев

Теперь стартапу придется платить обязательную страховку.

В Швейцарии водители Uber были признаны наемными работниками, а не фрилансерами, работающими по разовым контрактам.Теперь Uber должна платить обязательные страховые взносы, что значительно увеличивает нагрузку на операции компании в Швейцарии.

Швейцарская страховая компания Suva посчитала водителей Uber наемными работниками на основании того, что они должны следовать правилам компании, а также не могут независимо от нее определять условия сделок, сообщает Reuters.

Uber постарается оспорить решение Suva. Компания отчасти строит свой бизнес на том, что старается избегать получения лицензий такси на общих основаниях, а также рассматривает водителей в качестве контракторов, не обеспечивая им социальных гарантий, а также снижая налоговую нагрузку на бизнес, за что во многих странах подвергается критике, а в некоторых случаях даже уголовному преследованию.

В Беларуси Uber работает с конца 2015 года. В нашей стране компания сотрудничает с юрлицами, имеющими лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Нелегальный извоз, под который попадает ряд сервисов Uber работающих в других странах, в Беларуси чреват конфискацией автомобиля.

В конце 2016 года Uber подписала соглашение с Министерством по налогам и сборам. С 1 января 2017 года, услуги Uber для белорусских перевозчиков, но не пассажиров, облагаются НДС.