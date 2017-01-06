Tesla начала производство батарей на гигафабрике

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05 января, 2017 г.
Совместное предприятие с Panasonic размещено в американском штате Невада.
Tesla начала производство батарей для своих автомобилей на гигафабрике, которую она в партнерстве с Panasonic построила в Неваде.
На фабрике выпускаются ячейки для автомобильных аккумуляторов, фактически пальчиковые батарей размера АА. Из таких литий-ионных элементов затем набирается большая батарея для электромобиля.
Гигафабрика выпускает ячейки для аккумуляторов массовой модели 3. Также здесь будут делать батареи для домашних накопителей энергии Powerwall 2 и Powerpack 2.
При выходе на проектную мощность в 2018 году фабрика будет выпускать 35 гигават*часов аккумуляторов в год.
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