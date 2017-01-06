Tesla начала производство батарей на гигафабрике

Алексей Иванов

Совместное предприятие с Panasonic размещено в американском штате Невада.

Tesla начала производство батарей для своих автомобилей на гигафабрике, которую она в партнерстве с Panasonic построила в Неваде.

На фабрике выпускаются ячейки для автомобильных аккумуляторов, фактически пальчиковые батарей размера АА. Из таких литий-ионных элементов затем набирается большая батарея для электромобиля.

Гигафабрика выпускает ячейки для аккумуляторов массовой модели 3. Также здесь будут делать батареи для домашних накопителей энергии Powerwall 2 и Powerpack 2.

При выходе на проектную мощность в 2018 году фабрика будет выпускать 35 гигават*часов аккумуляторов в год.