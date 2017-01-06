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БР новости

Золотовалютные резервы Беларуси достигли 4,927 млрд долларов

05 января, 2017 г.

Алексей Иванов

За декабрь они выросли на 88,9 млн. долларов, сообщает Нацбанк. 

Национальный банк Беларуси опубликовал данные о состоянии золотовалютных резервов на 1 января 2017 года.

В международном определении они достигли 4,927 млрд долларов США в эквиваленте, увеличившись за декабрь на 88,9 млн. долларов.

В национальном определении ЗВР приросли на 128,5 млн. до 5,185 млрд долларов.

На динамику ЗВР повлияли поступления от продажи валютных облигаций Нацбанка и Минфина, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтпродукты. Также в течение декабря Нацбанк и правительство погашали обязательства в валюте.

В целом за 2016 год резервы страны выросли на 751,4 млн. долларов в международном определении, и на 717,3 млн. – в национальном. 

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