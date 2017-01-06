Золотовалютные резервы Беларуси достигли 4,927 млрд долларов

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05 января, 2017 г.
За декабрь они выросли на 88,9 млн. долларов, сообщает Нацбанк.
Национальный банк Беларуси опубликовал данные о состоянии золотовалютных резервов на 1 января 2017 года.
В международном определении они достигли 4,927 млрд долларов США в эквиваленте, увеличившись за декабрь на 88,9 млн. долларов.
В национальном определении ЗВР приросли на 128,5 млн. до 5,185 млрд долларов.
На динамику ЗВР повлияли поступления от продажи валютных облигаций Нацбанка и Минфина, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтпродукты. Также в течение декабря Нацбанк и правительство погашали обязательства в валюте.
В целом за 2016 год резервы страны выросли на 751,4 млн. долларов в международном определении, и на 717,3 млн. – в национальном.
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