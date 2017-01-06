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БР новости

Машины без тревожной кнопки и GPS можно будет продавать в Беларуси до 2019 года

04 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Техрегламент ТС "О безопасности колесных транспортных средств", вступивший в силу с 1 января 2017 года требует обязательного наличия устройств вызова экстренных оперативных служб.

В Беларуси переходный период, когда можно будет выпускать в обращения транспортные средства без выполнения данных требований ТР ТС продлится до 31 декабря 2018 года.

Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося в конце декабря.

Переходный период позволит завершить в стране все мероприятия по созданию инфраструктуры функционирования системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (в Беларуси это ЭРА-РБ), способной взаимодействовать с соответствующими системами стран ЕАЭС, сообщает БЕЛТА

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