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04 января, 2017 г.
Повышение тарифной ставки первого разряда коснется почти 870 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя постановление Совета Министров от 30 декабря 2016 года №1115, согласно которому с 1 января 2017 года тарифная ставка первого разряда установлена в размере 31 рубль.
Кроме того, в целях упорядочения заработной платы работников бюджетной сферы этим же постановлением правительства изменен диапазон и размеры ежемесячных дифференцированных доплат для работников, тарифицируемых 1-14 разрядами. Новый размер составляет 8,60-5,70 рубля. По словам специалистов, до настоящего времени ежемесячные дифференцированные доплаты были установлены работникам бюджетных организаций, тарифицируемым 1-17 разрядами, в размерах 8,60-7,50 рубля.
Конкретные размеры ежемесячных дифференцированных доплат будут регламентированы в ближайшее время постановлением Министерства труда и социальной защиты. Документ находится в стадии разработки, проинформировали в министерстве.
Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.
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