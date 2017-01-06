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БР новости

Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 17%

04 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Сейчас действует ставка 18% годовых. 

Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования до 17% с 18 января. Также регулятор понижает с 23 до 22% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков.

Решение о снижении ставки было принято после того, как годовая инфляция в ноябре 2016 года замедлилась до 11,4%, а в целом по итогам года удастся выполнить целевой показатель  роста потребительских цены не выше 12%.

Кроме того, темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Также Нацбанк отмечает улучшение ситуации со внешнеэкономическое устойчивостю. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3 процента к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7 процента к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6 до 4,4 процента к ВВП соответственно.

Нацбанк предполагает, что в этом году ставка рефинансирования может снизиться до 14-16%. Проектом бюджета предусмотрен средний уровень ставки в 15-17%. В 2016 году ставка рефинансирования снизилась с 24 до 18%. На уровне 18% она продержалась с начала осени. 

Снижение ставки до уровня в 14-16% будет возможно при ограничении годовых темпов инфляции до 9%. 

Также с 1 февраля 2017 г. на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5 до 11%.

Кроме того, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска.

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