32 млн направлено в 2016 году на содействие занятости населения

БЕЛТА

Более 32 млн рублей направлено в 2016 году на содействие занятости населения, в том числе свыше Br30 млн - из средств бюджета фонда социальной защиты населения. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

В республике создана система содействия занятости не только для безработных, но и для всего населения, отметил замминистра.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2016 года, как и на 1 ноября 2016-го, составил 0,8% к численности экономически активного населения. Этот показатель снизился по сравнению с 1 декабря 2015 года на 0,2 процентных пункта и не вышел за пределы прогнозного значения (не более 2% на конец 2016 года).

Для решения вопросов обеспечения занятости населения реализован ряд законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности использования трудовых ресурсов. С 24 октября 2016 года вступила в силу новая редакция закона "О занятости населения Республики Беларусь", которая направлена на развитие и поддержку высокой мотивации безработных к активному поиску работы, усиление ответственности нанимателей и безработных за соблюдение законодательства о занятости населения.

Государственная политика в области занятости населения в 2017 году будет направлена на обеспечение эффективной занятости населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее территориальной мобильности. Особое внимание будет уделено вопросам стимулирования экономической активности незанятого населения.