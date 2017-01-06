Maersk позволит фрахтовать контейнеры через Alibaba

Валерий Алексеев

Компания постарается исключить посредников на рынке морских контейнерных перевозок.

Крупнейший оператор морских контейнерных перевозок Maersk и китайская торговая площадка Alibaba будут вместе предлагать транспортные услуги.

Забронировать контейнер и место на одной из линий Maersk можно будет напрямую через торговую площадку Alibaba. Таким образом, Maersk предложит клиентам работать напрямую, без помощи форвардеров.

Предложение через Alibaba начало действовать для китайских заказчиков на сайте OneTouch еще 22 декабря, пишет Reuters.

Крупнейшие интернет-ритейлеры все активнее входят в логистический бизнес. Alibaba наладил партнерство с Maersk, Amazon открыл в Китае форвардинговую компанию.