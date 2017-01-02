Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на праздники

Алексей Иванов

Всего более 70 дополнительных составов проследуют на межрегиональных и международных направлениях.

40 дополнительных поездов назначены по маршрутам Минск-Москва-Минск, Брест-Москва-Брест, Калининград-Москва-Калининград и Барановичи-Москва-Барановичи.

В пределах Беларусь дополнительные составы отправятся из Минска в Гомель, Могилев и Гродно.

По наиболее популярным у пассажиров направлениям в праздничные дни будут дополнительно курсировать поезда сдвоенными составами: №708/707 Минск-Гомель отправлением из Минска 30 и 31 декабря, 1 и 2 января, из Гомеля - 31 декабря, 1, 2 и 3 января; №701/702 Минск-Брест отправлением из Минска 2 января, из Бреста - 3 января; №716/715 Минск-Гомель отправлением из Минска и Гомеля 2 января; №710/709 Минск-Гомель отправлением из Минска и Гомеля 30 декабря и 1 января.