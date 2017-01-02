На корпусе реактора не нашли повреждений

Алексей Иванов

На строительной площадке БелАЭС провели осмотр корпуса реактора, который прибыл туда в среду 28 декабря.

Корпус реактора осмотрели в присутствии представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика.

На этой неделе при маневрировании на железной дороге защитный транспортный кожух столкнулся с опорой на скорости 3 км/ч. При осмотре реактора кожух, защищающий опорный бурт был снят. На самом бурте никаких повреждений не обнаружено, сообщает РУП «БелАЭС».

Литва сегодня уже вручила ноту белорусскому послу, в которой содержалось просьба как можно скорее предоставить детальную информацию об инциденте.