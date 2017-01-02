Россельхознадзор снял часть ограничений на поставки кормовых добавок и комбикором ЗАО «Экомол Агро».

Валерий Алексеев

Россельхознадзор разрешил возобновить поставки продукции ЗАО «Экомол Агро» с 30 декабря 2016 года.

Ранее они были запрещены из-за использования ГМО. Однако, изучив представленные белорусской стороной материалы расследования и информацию о принятых мерах для устранения выявленных нарушений, результаты лабораторных исследований продукции, а также информацию о регистрации продукции, было решено возобновить поставки.

Однако ограничения частично сохраняются. Исключение составляет продукция, содержащая ГМ-компоненты в рамках действия статуса «Специальные требования».