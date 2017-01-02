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БР новости

Поступления от нефтяных пошлин будут направляться на погашение внешнего долга.

29 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Совет Министров утвердил меры по исполнению республиканского бюджета в 2017 году. 

В соответствии с постановлением от 28 декабря 2016 года № 1093, республиканские и местные органы власти должны заключать договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в пределах бюджетных ассигнований.

 Министерство финансов будет финансировать расходы в пределах доходов поступающих в бюджет. Исключение составят средства, поступающие от вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти. Они будут направляться на по погашение и обслуживание государственного долга.

Министерству финансов поручено не допускать превышения лимитов внутреннего и внешнего государственного долга, принимать решения по выпуску, условиям размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг в объеме, предусмотренном Законом о республиканском бюджете.

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