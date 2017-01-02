Кадастровая стоимость земель усадебной зоны в Минске и Минском районе: снижение в долларах, рост в рублях

БЕЛТА

В Минске и Минском районе кадастровая стоимость земель жилой усадебной зоны снизилась в долларах и возросла в белорусских рублях. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу Беларуси по итогам совещания на тему тестирования результатов кадастровой оценки земель, которое состоялось в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

Так, кадастровая стоимость земель в столице в белорусских рублях по виду функционального использования "жилая усадебная зона" увеличилась в 1,72 раза, в Минском районе - в 2,15 раза. В долларовом эквиваленте в среднем по Минску наблюдается снижение кадастровой стоимости земли на 28%, в сельских населенных пунктах Минского района - на 11%. Наибольшую ценовую стабильность в валюте продемонстрировали садоводческие товарищества и дачные кооперативы Минского района: снижение кадастровой стоимости земли составило всего 2% в долларах США.

По словам специалистов, сохранение спроса на недвижимость в Минском районе обусловлено ограничениями на выделение земельных участков в белорусской столице. Отчасти выбор пригорода объясняется также и некоторым снижением покупательской способности. Изменение кадастровой стоимости земли под жилую усадебную недвижимость в Минском районе менее интенсивное, чем в Минске, при этом кадастровая стоимость в нем по-прежнему ниже аналогичных столичных значений.

В 2016 году специалисты НКА провели кадастровую оценку земель по виду функционального использования "жилая усадебная зона" и "рекреационная зона" в 202 городах, 23 181 сельском населенном пункте и 4 380 садоводческих товариществах, а также оценены земли за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов 118 районов.

Подробный анализ рынка недвижимости позволил выявить факторы, влияющие на рыночную и кадастровую стоимость. К примеру, в Логойском районе повышению рыночной и соответственно кадастровой стоимости земель способствовала доступность горнолыжных центров, в Вилейском районе - Вилейского водохранилища, в Мядельском районе - озер Мядель, Нарочь, Баторино.

Предварительные результаты кадастровой оценки земель по видам функционального использования "жилая усадебная зона" и "рекреационная зона", а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов будут направлены на согласование в местные органы власти до конца января 2017 года. Новые результаты кадастровой оценки будут использовать с 1 января 2018 года после утверждения их местными органами власти и внесения в регистр стоимости.

В совещании приняли участие представители НКА, Госкомимущества, землеустроительных служб, специалисты крупных агентств недвижимости, оценщики. Встреча организована в ходе этапа тестирования оценочных моделей и результатов кадастровой оценки с целью сбора объективных мнений о полученных в процессе кадастровой оценки результатах. Тестирование моделей оценки является одним из финальных этапов работ по кадастровой оценке земель. Эти работы осуществляются для определения зависимости между кадастровой стоимостью земельных участков, полученной по модели оценки, и ценами в сделках купли-продажи и (или) рыночной стоимостью таких земельных участков, а также для выявления и устранения недостатков модели оценки. Актуальная кадастровая стоимость земель способствует грамотному управлению земельными ресурсами и распределению налоговой нагрузки, резюмировали в Госкомимуществе.