Литва заинтересовалась новым инцидентом с корпусом реактора

Алексей Иванов

Соответствующая нота была вручена послу Беларуси в Литве Александр Королю.

В ней содержится просьба срочно предоставить полную информацию об инциденте на железной дороге, когда по официальной информации защитный металлический кожух задел опору при проходе негабаритного участка. По официальным данным сам корпус повреждений не получил.

Литовское внешнеполитическое ведомство попросило ответственных лиц в Беларуси «тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах расследования».

Первый корпус реактор сорвался в июле этого года и ударился о землю. Об инциденте стало известно из СМИ, а не из официальных источников. Впоследствии было решено использовать для строительства первого блока корпус, который предназначался для второго.