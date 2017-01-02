Беларусь хочет решить нефтегазовые вопросы с Россией в первом квартале

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29 декабря, 2016 г.
Как передает БЕЛТА, "компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года"
Владимир Семашко сказал, что переговоры идут активно. При этом белорусская сторона не теряетс оптимизма и ищет компромисс с российскими коллегами.
- Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти, - отметил Владимир Семашко.
Вице-премьер сказал, что октябрьские договоренности не начали работать из-за "определенного сбоя". Он сказал, что взаимопонимание у сторон есть.
Спор по поводу цены на газ начался весной, когда премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назвал справедливой цену газа для нашей страны в 80 долларов США за 1000 кубометров. Газ в начале года поставлялся по 130-140 долларов. Россия не согласилась снизить цену. В течение всего года Беларусь не доплачивала за газ. В свою очередь РФ снизила поставки нефти на переработку, что отразилось и на валютной выручке Беларуси и на темпах изменения ВВП. В следующем году пока российские официальные лица заявлялил о готовности поставить 18 млн т. На 2016 год заявлялось о поставка 24 млн. т нефти.
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