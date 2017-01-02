На последних торгах в году российский рубль установил новый рекорд

Алексей Иванов

Белорусский рубль снизился ко всем валютам корзины.

Рост российского рубля отражает его укрепление по отношению к доллару на фоне более высоких, чем в предыдущие месяцы, цен на нефть.

Российская валюта выросла на 0,8% до 3,244 белорусского рубля за 100 российских.

Доллар подорожал на 0,34% до 1,9585 рубля.

Евро поднялся скромнее – на 0,1% до 2,045.