Совмин утвердил целевые показатели для госпрограмм на 2017 год

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29 декабря, 2016 г.
Они содержатся в постановлении Совмина №1088 от 28 декабря 2016 года.
Важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год являются ключевыми показателями эффективности работы руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома.
Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета Министров Республики Беларусь о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год.
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с гоподдержкой, в следующем году должна составит 968,83 рублей. 65% вновь вводимых в эксплуатацию площадей должны быть энергоэффективными. В жилищно-коммунальном хозяйстве затраты на ЖКУ должны быть снижены на 5% в сопоставимых ценах.
Доля белорусских лекарств на внутреннем рынки должна достичь 52% в стоимостном выражении. Прирост запасов нефти должен составить 0,6 млн. т. Экспорт туристических услуг – 157,1 млн. долларов.
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