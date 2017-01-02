Планы столицы: 840 млн долларов инвестиций, 30 тысяч рабочих мест

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29 декабря, 2016 г.
Мингорисполком также планирует провести 1033 мероприятия для стимулирования экспорта.
Мингорисполком в 2017 году рассчитывает привлечь 840 млн. долларов прямых иностранных инвестиций. При этом порядка 200 млн. будет привлечено в банковский сектор, вероятно в виде доходов от продажи части акций нескольких банков. Еще 640 млн. долларов должны придти в качествен инвестиций иностранных компаний, в том числе в недвижимость.
Кроме того, власти города намерены привлечь 1,37 млрд рублей для реализации инвестиционной программы. Более 800 млн. будут выделены из бюджета.
Экспорт товаров в следующем году должен вырасти на 4,8%, услуг – на 4,6% по сравнению с 2016-м. Чтобы простимулировать экспорт запланировано 1033 мероприятия.
За счет создания новых предприятий и производств в столице рассчитывают получить 30 тыс. новых рабочих мест, передает БЕЛТА.
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