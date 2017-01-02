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БР новости

Минская область выкупит долги Мясомолпрома

29 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Меры по финансовому оздоровлению холдинга Мясомолпром определены указом президента №496 от 28 декабря 2016 года.

В соответствии с документом Минский облисполком выпустит ценные бумаги в валюте на сумму более 571 млн рублей. Средства, полученные от их закрытого размещения, будут направлены на приобретение активов по кредитам и кредиторской задолженности предприятий холдинга перед Беларусбанком и Белагропромбанком.

После приобретения активов предприятия холдинга будут исполнять обязательства уже не перед банками, а перед облиспокломом, причем исключительно в белорусских рублях. Платежи по основному долгу начнутся с 1 января 2018 года, а по процентам с 1 января 2017-го.

Условием оказания участникам холдинга государственной финансовой поддержки в соответствии с настоящим Указом является достижение ими по итогам календарного года, в котором применялись меры данной поддержки, показателей по темпам роста производительности труда и рентабельности продаж, доведенных им в установленном порядке.

Согласно указу Минская область выкупит долги управляющей компании холдинга, ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

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