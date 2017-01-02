Корпус реактора прибыл на Белорусскую АЭС

Валерий Алексеев

Он был доставлен на строительную площадку 28 декабря вечером

Это уже второй корпус реактора ВВЭР-1200, предназначенный для БелАЭС. Изначально он предназначался для второго блока станции. Однако летом этого года корпус для первого реактора сорвался со строп при перемещении и упал с высоты 1 м. Было решено заменить его на второй, что уже отодвинуло сроки ввода станции в эксплуатацию.

Доставка второго корпуса также не обошлась без инцидентов. Уже на территории Беларуси защитный кожух корпуса задел опору электросети при прохождении негабаритного участка на железной дороге. Однако реактор не получил повреждений.

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт.