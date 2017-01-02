Евроопт будет сотрудничать с российской Лентой

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28 декабря, 2016 г.
ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»), продовольственный ритейлер Беларуси, и одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» подписали соглашение о намерениях сотрудничать, сообщила БелаПАН PR-служба «Евроторга».
В рамках соглашения компании намерены всесторонне изучить возможности организации совместных закупок продовольственных и непродовольственных товаров. «Лента» и «Евроопт» будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса участвовать в совместных программах закупок.
Соглашение предполагает взаимодействие в области собственных торговых марок (СТМ). Компании договорились о возможном сотрудничестве в области поставок товаров под собственными марками «Ленты» в магазины «Евроопта», а также включении продукции «Евроопта» в ассортимент «Ленты».
Достигнуты также соглашения о совместных разработках маркетинговых концепций и инновационных линеек продукции.
ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») — крупнейшая по товарообороту в 2016 году розничная сеть Беларуси. Компания была основана в 1993 году в Минске. Управляет 450 магазинами (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома»). Около 900 тыс. покупателей совершают покупки ежедневно в магазинах сети в 122 городах и населенных пунктах. «Евроопт» развивает один из крупнейших сервисов онлайн-доставки продуктов питания в СНГ, обслуживая более 7.000 клиентов ежедневно. На середину декабря 2016 года штат сотрудников группы «Евроторг» составлял 36 тыс. человек.
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