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БР новости

Евроопт будет сотрудничать с российской Лентой

28 декабря, 2016 г.

Naviny.by

ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»), продовольственный ритейлер Беларуси, и одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» подписали соглашение о намерениях сотрудничать, сообщила БелаПАН PR-служба «Евроторга».

В рамках соглашения компании намерены всесторонне изучить возможности организации совместных закупок продовольственных и непродовольственных товаров. «Лента» и «Евроопт» будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса участвовать в совместных программах закупок.

Соглашение предполагает взаимодействие в области собственных торговых марок (СТМ). Компании договорились о возможном сотрудничестве в области поставок товаров под собственными марками «Ленты» в магазины «Евроопта», а также включении продукции «Евроопта» в ассортимент «Ленты».

Достигнуты также соглашения о совместных разработках маркетинговых концепций и инновационных линеек продукции.

ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») — крупнейшая по товарообороту в 2016 году розничная сеть Беларуси. Компания была основана в 1993 году в Минске. Управляет 450 магазинами (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома»). Около 900 тыс. покупателей совершают покупки ежедневно в магазинах сети в 122 городах и населенных пунктах. «Евроопт» развивает один из крупнейших сервисов онлайн-доставки продуктов питания в СНГ, обслуживая более 7.000 клиентов ежедневно. На середину декабря 2016 года штат сотрудников группы «Евроторг» составлял 36 тыс. человек.

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