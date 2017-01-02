Вместо музея ВОВ на Октябрьской построят бизнес-центр

Алексей Иванов

Лукашенко подписал указ, которые регулирует строительство объекта.

Строительство начнется в следующем году. Многофункциональный комплекс БК КАПИТАЛ ЦЕНТР должен быть построен до конца 2020 года

В соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.