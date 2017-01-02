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БР новости

Белагропромбанк открыл в Евразийском банке развития кредитную линию на 30 млн долларов.

28 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Белагропромбанк и Евразийский банк развития подписали соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии. 

Ее размер составит 30 млн. долларов. Срок действия соглашения — 5 лет. Деньги планируется использовать для финансирования внешнеторговых проектов своих клиентов с их контрагентами из стран-участниц ЕАБР. Финансирование может быть предоставлено в долларах США, евро, тенге или российских рублях.

ОАО «Белагропромбанк» является одним из крупнейших государственных банков Республики Беларусь. Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд. долларов США. 

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