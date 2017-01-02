Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций с первоначальным объемом20 млн долларов

28 декабря, 2016 г.

Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано сегодня в Минске между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси, инвестиционной компанией "ЧайнаМерчантс Капитал" и китайско-белорусским совместным ЗАО "Компания по развитию индустриального парка", передает БЕЛТА.

Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка".

Основная задача фонда - содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.

Минимальный объем капвложений в китайско-белорусский фонд венчурных инвестиций на первоначальном этапе составит $20 млн. Ожидается, что фонд заработает уже в 2017 году.

Участие в церемонии приняли председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

В интервью журналистам Александр Шумилин констатировал, что в республике отмечается недостаток венчурного финансирования. В этой связи актуальным председатель ГКНТ назвал создание белорусско-китайского фонда венчурных инвестиций. Фонд будет финансировать начальные стадии проектов индустриального парка. "Это могут быть беспилотные летательные аппараты (проекты НАН), проекты в области пищевой промышленности (в БГУ, например, разработали съедобную упаковку-пленку) и др. У нас много проектов по разным направлениям, которые интересны для китайского рынка", - подчеркнул Александр Шумилин.

Главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн отметил, что деятельность фонда будет ориентирована в первую очередь на резидентов парка - научные организации. "Таким образом, фонд позволит им поставить свои достижения на коммерческую основу и производить конкретную продукцию на территории индустриально парка", - сказал Ху Чжэн. В дальнейшем он не исключил возможность привлечения международных венчурных фондов для поддержки предприятий индустриального парка.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Конференция «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ»

Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ!

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

Все новости

Архив