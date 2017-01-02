Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций с первоначальным объемом20 млн долларов

Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано сегодня в Минске между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси, инвестиционной компанией "ЧайнаМерчантс Капитал" и китайско-белорусским совместным ЗАО "Компания по развитию индустриального парка", передает БЕЛТА.

Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка".

Основная задача фонда - содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.

Минимальный объем капвложений в китайско-белорусский фонд венчурных инвестиций на первоначальном этапе составит $20 млн. Ожидается, что фонд заработает уже в 2017 году.

Участие в церемонии приняли председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

В интервью журналистам Александр Шумилин констатировал, что в республике отмечается недостаток венчурного финансирования. В этой связи актуальным председатель ГКНТ назвал создание белорусско-китайского фонда венчурных инвестиций. Фонд будет финансировать начальные стадии проектов индустриального парка. "Это могут быть беспилотные летательные аппараты (проекты НАН), проекты в области пищевой промышленности (в БГУ, например, разработали съедобную упаковку-пленку) и др. У нас много проектов по разным направлениям, которые интересны для китайского рынка", - подчеркнул Александр Шумилин.

Главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн отметил, что деятельность фонда будет ориентирована в первую очередь на резидентов парка - научные организации. "Таким образом, фонд позволит им поставить свои достижения на коммерческую основу и производить конкретную продукцию на территории индустриально парка", - сказал Ху Чжэн. В дальнейшем он не исключил возможность привлечения международных венчурных фондов для поддержки предприятий индустриального парка.