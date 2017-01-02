О газе и нефти будут договариваться в 2017

Валерий Алексеев

Разрешить нефтегазовую проблему так и не удалось.

Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявил, что нефтегазовые вопросы будут решаться с Россией в следующем году, сообщает БЕЛТА.

По его словам, стороны продолжают переговоры, и Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов.

Договоренности по разрешению газового спора были якобы достигнуты в октябре. Беларусь обязалась внести доплату за газ, а Россия обещала восстановить поставки нефти и предоставить скидку на газ в 2017 году за счет межбюджетных компенсаций.

Однако ни в октябре, ни в ноябре доплаты не последовало. В начале декабря российская сторона напомнила о договоренностях, а белорусская предложил поднять тарифы на транзит российской нефти.

На этой неделе замминистра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что российским транспортерам нефти не интересен транзит через Беларуси при повышении тарифа на 20,5%. При этом Россия не намерена восстанавливать объемы поставки нефти. В первом квартале на белорусские НПЗ пока планируется отправить 4,5 млн. т. В январе-марте 2016-го предприятия получили 6 млн. т.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью газете «Ведомости» заявил, что правительство РФ продолжит настаивать на исполнении Беларусью газового контракта.

По словам Дворковича обсуждается, не только 2017 год, а в целом будущее.

— Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта. Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 году, — сказал российский чиновник.

Надо отметить, что от объемов поставки нефти на переработку частично зависит выполнение прогнозного показателя по ВВП, который в следующем году должен в Беларуси вырасти на 1,7%.