Белорусский рубль просел ко всем валютам

Алексей Иванов

Сильнее всего вырос российский рубль.

Его курс увеличился по итогам торгов на БВФБ на 0,5% до 3,2182 рубля за 100 российских.

Евро подорожал на 0,27% до 2,043 рубля

Доллар вырос всего на 0,06% до 1,9519 рубля.