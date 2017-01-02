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БР новости

Белорусский рубль просел ко всем валютам

28 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Сильнее всего вырос российский рубль.

Его курс увеличился по итогам торгов на БВФБ на 0,5% до 3,2182 рубля за 100 российских.

Евро подорожал на 0,27% до 2,043 рубля

Доллар вырос всего на 0,06% до 1,9519 рубля. 

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