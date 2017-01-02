C 1 января новые карточные терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату

Алексей Иванов

С нового года во всех организациях должны приниматься для совершения оплаты банковские платежные карточки с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV и регистрироваться операции с их использованием по технологии EMV. А во вновь устанавливаемых платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) должны приниматься для совершения оплаты бесконтактные банковские платежные карточки и регистрироваться операции с их использованием по технологии радиочастотной идентификации.

Требования по поддержке бесконтактной оплаты касается только вновь устанавливаемых терминалов. Соответствующее разъяснение дал Нацбанк. Заменять действующие терминалы не требуется.

Также в письме регулятора содержится рекомендация обратить внимание на оплату с использованием реквизитов карты, записанных на телефон, то есть на мобильные платежные системы типы Apple Pay и Samsung Pay.