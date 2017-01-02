Курить в кафе и ресторанах можно будет только в специально отведенных местах

В Беларуси планируется запретить курение в объектах общепита, за исключением специально отведенных для этого мест, сообщила БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

"Проектом декрета "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения" установлено, что в объектах общественного питания курение запрещено, за исключением специально созданных для этой цели мест", - отметила Ирина Наркевич.

По ее словам, юридические лица и индивидуальные предприниматели, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении либо на ином законном основании которых находятся объекты общественного питания, должны будут создать (выделить) на этих объектах специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соответствии с требованиями, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения.