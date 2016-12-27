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БР новости

Срок преобразования СПК продлили на 5 месяцев

27 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

Президент Беларуси подписал указ, предписывающий изменить организационно-правовую форму некоторых сельхозпредприятий до 31 мая 2017 года.

Новый указом вносятся изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)».

В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года.

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