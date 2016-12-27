С 1 января старые деньги можно будет сдать только в банках

Алексей Иванов

Завершается период параллельного хождения денежных знаков образца 2000 и 2009 года.

Нацбанк предупреждает, что с 1 января единственным платежным средством в Беларуси останутся банкноты и монеты образца 2009 года. Старые, неденоминированные деньги можно будет сдать только в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях

За обмен денег не будет взиматься ни комиссия, ни будут устанавливаться ограничения. Однако их можно будет сдать до 2022 года. До конца 2019 их будут принимать банки. До конца 2021 — только Нацбан.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Нацбанк сообщает, что в уже изъято из обращения более 95 процентов от суммы денежной наличности "старого" образца и 56 процентов от количества банкнот, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 г. Изъяты практически все денежные знаки номиналом от 10 тысяч рублей.