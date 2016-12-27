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Перечень предприятий Беларуси для вхождения китайского капитала сформируют в начале 2017 года

27 декабря, 2016 г.

БЕЛТА

еречень предприятий Беларуси для вхождения китайского капитала планируется сформировать в начале 2017 года. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев сегодня на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству и механизмам взаимодействия между Госкомимуществом и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая.

В частности, начата работа по подготовке пилотного перечня белорусских организаций с условиями по вхождению в их акционерный капитал китайских компаний. В начале 2017 года белорусская сторона планирует сформировать и провести внутригосударственные процедуры по его согласованию. После завершения этой работы перечень будет передан китайской стороне для рассмотрения и последующего начала переговоров по вхождению китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий.

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