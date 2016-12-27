Перечень предприятий Беларуси для вхождения китайского капитала сформируют в начале 2017 года

Вторник
27 декабря 2016
16:50
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9434
EUR 2.0378
RUB .031948
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
27 декабря, 2016 г.
еречень предприятий Беларуси для вхождения китайского капитала планируется сформировать в начале 2017 года. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев сегодня на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству и механизмам взаимодействия между Госкомимуществом и Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая.
В частности, начата работа по подготовке пилотного перечня белорусских организаций с условиями по вхождению в их акционерный капитал китайских компаний. В начале 2017 года белорусская сторона планирует сформировать и провести внутригосударственные процедуры по его согласованию. После завершения этой работы перечень будет передан китайской стороне для рассмотрения и последующего начала переговоров по вхождению китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения