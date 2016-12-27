БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть и усилить работу Совета по развитию предпринимательства. Об этом по итогам прошедшего совещания на тему функционирования и развития СЭЗ сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

"Президент актуализировал эту тему и обратил внимание, что вопросы, подобные сегодняшнему, или касающиеся нормативов в разных сферах (установленных для бизнеса и предприятий. - Прим. БЕЛТА), что обсуждается в последнее время, в том числе должны проходить через этот совет. Дано поручение пересмотреть, а главное - усилить работу совета", - сказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, совет призван эффективно работать над общими вопросами в сфере бизнеса и вырабатывать соответствующие согласованные решения, генерировать новые идеи.

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси создан на основании указа Президента для выработки рекомендаций по развитию и комплексной государственной поддержке субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности в целях структурной перестройки экономики, формирования конкурентных отношений и координации деятельности общественных объединений предпринимателей. Совет является консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.