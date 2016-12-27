Инциденты продолжают преследовать строительство БелАЭС

Алексей Иванов

При транспортировке по железной дороге защитный кожух реактора задел опору контактной сети.

Это уже второй корпус реактора, который доставляют на строительство БелАЭС.

РУП «БелАЭС» сообщило об инцидентен, произошедшем при транспортировке второго корпуса реактора.

В неагабаритном месте защитный металлический кожух нового корпус задел опорку контактной сети. Повреждений на самом корпусе реактора не выявлено, сообщает предприятие. Груз проследовал дальше в соответствии с расписанием.

Наиболее громкий инцидент на строительстве БелАЭС связан с падением корпуса реактора с небольшой высоты при его перемещении на строительной площадке. 300-тонный корпус не получил видимых повреждений, однако из-за опасения появления микротрещин было решено использовать для первого блока станции корпус, который готовился для второго. Именно он задел опору на железной дороге.

БелАЭС, а также представители госорганов летом долго замалчивали факт падения реактора на стройплощадке. В этот раз официальное сообщение было опубликовано практически сразу, что отражает изменения к информированию о строительстве АЭС.