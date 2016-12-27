Инциденты продолжают преследовать строительство БелАЭС

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27 декабря, 2016 г.
Это уже второй корпус реактора, который доставляют на строительство БелАЭС.
РУП «БелАЭС» сообщило об инцидентен, произошедшем при транспортировке второго корпуса реактора.
В неагабаритном месте защитный металлический кожух нового корпус задел опорку контактной сети. Повреждений на самом корпусе реактора не выявлено, сообщает предприятие. Груз проследовал дальше в соответствии с расписанием.
Наиболее громкий инцидент на строительстве БелАЭС связан с падением корпуса реактора с небольшой высоты при его перемещении на строительной площадке. 300-тонный корпус не получил видимых повреждений, однако из-за опасения появления микротрещин было решено использовать для первого блока станции корпус, который готовился для второго. Именно он задел опору на железной дороге.
БелАЭС, а также представители госорганов летом долго замалчивали факт падения реактора на стройплощадке. В этот раз официальное сообщение было опубликовано практически сразу, что отражает изменения к информированию о строительстве АЭС.
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