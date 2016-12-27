Торги на бирже закончились ростом доллара и российского рубля

Валерий Алексеев

Курс евро практически не изменился.

На торгах БВФБ во вторник курс доллара вырос на 0,38% до 1,9507 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,23% до 3,2022 рубля.

Евро снизилась на 0,02% до 2,0374 рубля.