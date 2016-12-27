Минимальная зарплата с января увеличивается до 265 рубля

Алексей Иванов

Новый размер минимальной зарплаты установлен постановлением Совмина от 27 декабря 2016 г. № 1080.

Минимальная зарплата вырастет на 15,5 рублей по сравнению с фактической. С 1 января 2017 года она составила 265 рублей.

В 2016 году установленная правительством минимальная заработная плата составляла 230 рублей. С учетом индексации в ноябре она достигла 239,42 рубля.