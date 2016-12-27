Дедолларизацию белорусской экономики завершат до 2018 года

БЕЛТА

Работы по дедолларизации экономики планируется завершить в Беларуси к концу 2018 года. Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом Президента от 15 декабря 2016 года №466, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

К концу 2018 года предполагается завершение работы по дедолларизации экономики, в рамках которой будет исключено использование иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

Предстоит либерализация валютной системы. Для этого к 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 году - отмена целевой покупки иностранной валюты. Дополнительно с 2020 года будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

Планируется использовать гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют.

Достижение ценовой стабильности, а также наращивание золотовалютных резервов государства до безопасного уровня позволит обеспечить поддержание устойчивой ситуации на валютном рынке.

Основной целью денежно-кредитной политики является снижение к концу 2020 года уровня инфляции до 5%. Это станет важнейшим условием для роста доверия к белорусскому рублю и удешевления кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Развитие конкуренции в банковском секторе экономики и внедрение современных технологий будут способствовать уменьшению стоимости и повышению доступности банковских услуг, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что ставка рефинансирования станет базовым инструментом регулирования процентных ставок в экономике. По итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте предусматривается в размере 17-18% годовых, 2018 года - 14-15%, 2019 года - 11-12%, 2020 года - 9-11% годовых. Доступные кредиты станут стимулом для роста производства, долгосрочных инвестиций, более широкого вовлечения малого и среднего бизнеса в экономику.