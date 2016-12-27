Дедолларизацию белорусской экономики завершат до 2018 года

Вторник
27 декабря 2016
13:03
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9434
EUR 2.0378
RUB .031948
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
27 декабря, 2016 г.
К концу 2018 года предполагается завершение работы по дедолларизации экономики, в рамках которой будет исключено использование иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.
Предстоит либерализация валютной системы. Для этого к 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 году - отмена целевой покупки иностранной валюты. Дополнительно с 2020 года будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.
Планируется использовать гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют.
Достижение ценовой стабильности, а также наращивание золотовалютных резервов государства до безопасного уровня позволит обеспечить поддержание устойчивой ситуации на валютном рынке.
Основной целью денежно-кредитной политики является снижение к концу 2020 года уровня инфляции до 5%. Это станет важнейшим условием для роста доверия к белорусскому рублю и удешевления кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Развитие конкуренции в банковском секторе экономики и внедрение современных технологий будут способствовать уменьшению стоимости и повышению доступности банковских услуг, сообщает БЕЛТА.
Планируется, что ставка рефинансирования станет базовым инструментом регулирования процентных ставок в экономике. По итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте предусматривается в размере 17-18% годовых, 2018 года - 14-15%, 2019 года - 11-12%, 2020 года - 9-11% годовых. Доступные кредиты станут стимулом для роста производства, долгосрочных инвестиций, более широкого вовлечения малого и среднего бизнеса в экономику.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения