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БР новости

Число малообеспеченных в Беларуси выросло

27 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

5,6% хозяйств по итогам первых трех кварталов года имели располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В 2015 году за тот же период показатель уровня малообеспеченности составил 5,1%.

Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске (1,3%), наибольший - в Брестской области (8%).

В январе-сентябре расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 171,6 рубля в месяц.

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