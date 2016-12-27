Число малообеспеченных в Беларуси выросло

Валерий Алексеев

5,6% хозяйств по итогам первых трех кварталов года имели располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

В 2015 году за тот же период показатель уровня малообеспеченности составил 5,1%.

Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске (1,3%), наибольший - в Брестской области (8%).

В январе-сентябре расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 171,6 рубля в месяц.