Минский завод виноградных вин выступит учредителем ОАО на базе Чашникского завода пищевых продуктов

БЕЛТА

ЗАО "Минский завод виноградных вин" выступит одним из учредителей открытого акционерного общества, создаваемого на базе КУПП "Чашникский завод пищевых продуктов", сообщает БЕЛТА

"Состоялось собрание учредителей, на котором было принято решение о создании ОАО "Чистый исток 1872" на базе государственного предприятия "Чашникский завод пищевых продуктов", утверждены размеры уставного фонда и вкладов учредителей, избраны органы управления и контроля акционерного общества", - отметили в фонде. Планируется, что до конца 2016 года новое ОАО будет зарегистрировано.

Как пояснил генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, выбор названия ОАО не случаен. "В нем используется год первого упоминания чашникского завода в исторических документах, который, кстати, производил алкогольную продукцию. Это название символично и призвано продемонстрировать преемственность лучших традиций завода по выпуску продукции высокого качества", - заявил руководитель Минского завода виноградных вин.

По словам Ивана Троцкого, договор о создании ОАО "Чистый исток 1872" означает, что Витебский областной территориальный фонд государственного имущества и ЗАО "МЗВВ" отныне становятся двумя учредителями нового предприятия. Предполагаемый размер уставного фонда ОАО определен почти в 8 млн рублей, при этом вклад Минского завода виноградных вин должен составить около 4 млн рублей. Кроме того, МЗВВ обязуется сохранить профиль деятельности завода в течение 2 лет и провести модернизацию производства до конца 2017 года, обеспечить загрузку мощностей на уровне не менее 75% и организовать выпуск как минимум двух новых видов продукции.

Руководитель МЗВВ подчеркнул, что реорганизация чашникского завода и его последующая модернизация призваны обеспечить здесь выпуск продукции самого высокого качества. "Как учредители мы готовы принять меры по максимально возможной загрузке производственных мощностей этой площадки, что позволит не только сохранить трудовой коллектив чашникского завода, но и создать не менее 20 новых рабочих мест", - сказал Иван Троцкий.

Чашникский завод пищевых продуктов является одним из старейших предприятий района. С 1986 года предприятие было переориентировано на выпуск концентрата квасного сусла. В 1991 году возобновилось производство спирта-сырца, такая специализация сохраняется в настоящее время.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году и на данный момент выпускает широкий ассортимент винно-водочной продукции. Предприятие располагает двумя производственными площадками. В Минске организовано производство виноградных вин и шампанского, в Бресте - ликеро-водочных изделий. МЗВВ является лидером по производству тихих виноградных вин в стране, входит в тройку крупнейших белорусских производителей шампанского и водок. ЗАО "МЗВВ" последние годы стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.