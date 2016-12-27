Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

За ноябрь складские запасы в промышленности выросли на 50 млн рублей

27 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

На 1 декабря они составили 3,74 млрд рублей. Уровень запасов к среднемесячному объему производства остается относительно невысоким — 68,8%. Год назад он составлял 73,5%.

В ноябре произошло заметное сокращение запасов в производстве транспортных средств и оборудования. Они снизились более чем на 90 млн. рублей и на 1 декабря составили 400,5 млн. рублей, что составляет 193,8% от объемов производства.

Самый высокий относительный уровне запасов сейчас наблюдается к текстильной промышленности и обработке кожи. Они в 2,34 раза превышают среднемесячный объем производства и достигают 436,4 млн рублей.

В 1,84 раза выше среднемесячных объемов запасы в фармацевтике (130,4 млн. рублей), в 1,8 раза (588,1 млн. рублей ) — в производстве машин, в 1,65 раза — вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (94,1 млн. рублей).

Наиболее низке запасы готовой продукции в нефтепереработке, химической промышленности, металлургии. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»

Все новости

Архив