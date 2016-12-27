За ноябрь складские запасы в промышленности выросли на 50 млн рублей

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27 декабря, 2016 г.
В ноябре произошло заметное сокращение запасов в производстве транспортных средств и оборудования. Они снизились более чем на 90 млн. рублей и на 1 декабря составили 400,5 млн. рублей, что составляет 193,8% от объемов производства.
Самый высокий относительный уровне запасов сейчас наблюдается к текстильной промышленности и обработке кожи. Они в 2,34 раза превышают среднемесячный объем производства и достигают 436,4 млн рублей.
В 1,84 раза выше среднемесячных объемов запасы в фармацевтике (130,4 млн. рублей), в 1,8 раза (588,1 млн. рублей ) — в производстве машин, в 1,65 раза — вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (94,1 млн. рублей).
Наиболее низке запасы готовой продукции в нефтепереработке, химической промышленности, металлургии.
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komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
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