За ноябрь складские запасы в промышленности выросли на 50 млн рублей

Валерий Алексеев

На 1 декабря они составили 3,74 млрд рублей. Уровень запасов к среднемесячному объему производства остается относительно невысоким — 68,8%. Год назад он составлял 73,5%.

В ноябре произошло заметное сокращение запасов в производстве транспортных средств и оборудования. Они снизились более чем на 90 млн. рублей и на 1 декабря составили 400,5 млн. рублей, что составляет 193,8% от объемов производства.

Самый высокий относительный уровне запасов сейчас наблюдается к текстильной промышленности и обработке кожи. Они в 2,34 раза превышают среднемесячный объем производства и достигают 436,4 млн рублей.

В 1,84 раза выше среднемесячных объемов запасы в фармацевтике (130,4 млн. рублей), в 1,8 раза (588,1 млн. рублей ) — в производстве машин, в 1,65 раза — вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (94,1 млн. рублей).

Наиболее низке запасы готовой продукции в нефтепереработке, химической промышленности, металлургии.