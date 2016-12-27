В Беларуси растет производство нежирной молочной продукции

Алексей Жуков

Масло, сыры и нежирная молочная продукция — в фокусе белорусских переработчиков.. Производство сухих продуктов сокращается, при этом заводы пытаются часть обезжиренного молока не сушить, а использовать для нежирной молочной продукции.

Объемы производства нежирной молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко выросли за год на 77,4% до 14,8 тыс. т в ноябре. Всего за 11 месяцев было выпущено 133,3 тыс. т продукции этого виде, что на 22,9% больше, чем в 2015-м.

Производство масла в ноябре составило 10 тыс. т и выросло на 11,4% по сравнению с ноябрем 2015-го, а в целом за 11 месяцев – на 3,8% до 107,1 тыс. т.

В ноябре молочные предприятия сделали на 14,7% сыра больше, чем год назад, или 14,9 тыс. т. За 11 месяцев выпуск данной продукции вырос на 4,7% до 173,4 тыс. т.

В ноябре производство цельномолочной продукции составило 151,9 тыс. т в пересчете на молоко, или на 7,7% меньше, чем год назад. За январь-ноябрь пока сохраняется рост — 1,1%. Всего было произведено 1 891,7 тыс. т.

Производство сухих продуктов в ноябре упало на 12,5% до 9,7 тыс. т. За год оно сократилось на 1,1% до 144,5 тыс. т, молочных консервов в ноябре сделали на 4,7% меньше, или 6,1 тыс. т, а с начала года сократили производство на 1,5% до 83 тыс. т.

В ноябре увеличились складские запасы, хотя они и остаются на комфортном уровне. Сильнее всего выросли запасы масла — на 25,7% за месяц до 2,9 тыс. т. Однако это составляет 30,7% от среднемесячного объема производства.

Самый высокий уровень запасов по сухим продуктам. Они достигают 84,1% от объемов производства, или 10,3 тыс. т. За ноябрь запасы выросли на 3,7%.

Самые низкие запасы у цельномолочной и нежирной продукции. Они составляются 10,2 и 14,6% от среднемесячного объема, или 16,9 и 1,7 тыс. т.

В ноябре сократились на 4,6% запасы сыра до 5,7 тыс. т., что составляет 36,7% от среднемесячного объема производства. Запасы консервов уменьшились на 27,6% до 3,5 тыс. т, или 45,9% от среднемесячного объема, сообщает БМБ.