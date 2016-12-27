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БР новости

Россия продолжает дискуссию по газу

27 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Правительство РФ продолжит настаивать на исполнении Беларусью газового контракта. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью газете «Ведомости».

Судя по высказываниям Дворковича, договоренности по нефтегазовым вопросам, о которых говорилось в октябре, не действуют и, возможно, будут пересмотрены.

По словам Дворковича обсуждается, не только 2017 год, а в целом будущее.

— Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта. Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 году, — сказал российский чиновник.

Он также обратил внимание на то, что идет формирование единого экономического пространства, в 2019 году будет сформирован едины рынок электроэнергии, в 2025-м — газа. Также Дворкович подтвердил намерение отказаться от экспортных пошлин. Налоговый маневр предполагает замену их налогом на добычу полезных ископаемых. Сегодня нефть поставляется в Беларусь без пошлин.

Вероятнее всего, с отсутствием прогресса в газовом вопросе связано и нежелание президента Беларуси участвовать в саммите ОДКБ и подписанииТаможенного кодекс ЕАЭС в Санкт-Петербурге, которое состоялось вчера. 

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