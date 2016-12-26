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БР новости

Беларусь не довольна работой ЕАЭС

26 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко сегодня в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России выступил с критикой работы ЕАЭС.

По его словам в союзе не принимается важных решений, политика преобладает над экономикой.

—Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения. Исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал. Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект, — приводит БЕЛТА слова Владимира Андрейченко.

Напомним, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко не полетел на саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге, где также должны были обсуждаться вопросы евразийской интеграции, в частности планировалось подписать таможенный кодекс ЕАЭС.

В продолжении своего выступления Андрейченко также высказал критику в адрес России за ограничение передвижений граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, а также указал на попытки создать негативный образ в Беларуси в российском информпространстве. 

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