Число рабочих мест в ноябре снова упало

Валерий Алексеев

На работу было принято на 9 137 человек меньше, чем уволено. Всего за ноябрь было принято на работу 45 637 человек, а уволено 54 774. В сентябре и октябре число принятых на работу было больше, чем уволенных.

Изменения отражают сезонные колебания. Число принятых на работу в сентябре и октябре росло за счет студентов, а также работников сферы образования. В ноябре значительно выросло число уволенных в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, что связано с окончанием производственного сезона. На чистой основе в этой сфере деятельности было уволено 3 749 человек, принято на работу 5 422, а уволено — 9 171.

В промышленности количество работников сократилось на 3 872, было принято на работу 9 076 человек, а уволено — 12 948.

Еще 2 357 человек было уволено из строительства на чистой основе: принято на работу 3 809, уволено 6 166.

В ноябре число принятых превысило количество уволенных в информации и связи на 154 чеовека, в административной деятельности — на 496, в образовании — 919, в здравоохранении — на 448.

Всего в ноябре в экономике страны было занято 4,383 млн. человек.

По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2016 г. составила 35,8 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 г. составил 0,8% от экономически активного населения.