В Беларуси хотят сделать гибридный автобус

Валерий Алексеев

Об этом заявил сегодня вице-премьер Владимир Семашко.

— В наших планах - опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Он позволяет двигаться на сотни километров. В него встроен накопитель, который также решает проблему экономии энергии, - приводит цитату БЕЛТА.

У белорусских машиностроителей уже есть опыт создания гибридных транспортных средств. По гибридной схеме, в вернее с электромеханической трансмиссией, выпускаются все крупнотоннажные БелАЗы, в том числе самый большой в мире 450-тонный карьерный самосвал.

В 2009 году МТЗ представил модель трактора Беларус с гибридным двигателем. Он стал одним из первых в мире. Однако за семь лет машина так и не пошла в массовое производство. Впрочем, гибридные и электрические тракторы общего назначения пока не выведены на рынок и другими производителями.

Сегодня по улицам Минске впервые проехал электробус «Белкоммунмаш». Запас его хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса - 153 человека, мест для сидения - 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков.

Предполагается, что в следующем году электробус будет работать на маршруте вдоль проспекта Победителей. Кроме того, сегодня было заявлено о предварительных договоренностях по поставкам электробусов в Иран.