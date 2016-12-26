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Пробный выезд в город первого электробуса "Белкоммунмаш" состоялся в Минске

26 декабря, 2016 г.

БЕЛТА

Пробный выезд в город первого электробуса ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" состоялся в Минске, передает БЕЛТА

Электробус проехал по маршруту Партизанский проспект - ул.Ванеева - ул.Ваупшасова - ул.Радиальная.

Запас хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках.

Пассажировместимость электробуса - 153 человека, мест для сидения - 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.

Предполагается, что в I квартале следующего года в распоряжение Минска поступят 20 электробусов. "Мы убеждены, что этот вид транспорта будет работать надежно и понравится минчанам", - сказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. По его словам, по итогам эксплуатации в столице будет принято решение об отправке электробусов в областные центры.

лектробусы "Белкоммунмаш" планируется поставить в Тегеран (Иран), сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после пробного выезда техники в город.

"У Минска есть заказ на 20 электробусов. Для начала две электробусные линии будут работать. Дальше - больше. Заказы пойдут по областным центрам. Есть заказы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана", - отметил Владимир Семашко.

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