Понедельник
26 декабря 2016
17:50
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.948
EUR 2.0338
RUB .032008
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
26 декабря, 2016 г.
Пробный выезд в город первого электробуса ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" состоялся в Минске, передает БЕЛТА.
Электробус проехал по маршруту Партизанский проспект - ул.Ванеева - ул.Ваупшасова - ул.Радиальная.
Запас хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках.
Пассажировместимость электробуса - 153 человека, мест для сидения - 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.
Предполагается, что в I квартале следующего года в распоряжение Минска поступят 20 электробусов. "Мы убеждены, что этот вид транспорта будет работать надежно и понравится минчанам", - сказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. По его словам, по итогам эксплуатации в столице будет принято решение об отправке электробусов в областные центры.
лектробусы "Белкоммунмаш" планируется поставить в Тегеран (Иран), сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после пробного выезда техники в город.
"У Минска есть заказ на 20 электробусов. Для начала две электробусные линии будут работать. Дальше - больше. Заказы пойдут по областным центрам. Есть заказы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана", - отметил Владимир Семашко.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения