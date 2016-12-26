Доллар ослаб к рублю на торгах БВФБ

Алексей Иванов

В начале сессии на Белорусской валютно-фондовой биржи доллар просел до уровня 1,8 рубля, что было связано с ошибкой трейдера. Однако к концу торгов спрос на американскую валюту вырос и ее курс зафиксировался на отметке 1,9434 рубля, что на лишь на 0,24% ниже, чем в чера.

Российский рубль ослаб на 0,19% до 3,1948 рубля.

Евро вырос на торгах на 0,2% до 2,0378 рубля.