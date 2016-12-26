В Беларуси выросла реализация молока на 1,5%

Понедельник
26 декабря 2016
13:33
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.948
EUR 2.0338
RUB .032008
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
26 декабря, 2016 г.
Всего было поставлено на переработку за 11 месяцев года 5,58 млн. т молока, из них 44% — сортом экстра.
Об этом сообщил на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заместитель министра Игорь Брыло, передает Agriculture.by
Производство молока за 11 месяцев достигло 6,2 млн. т и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 1,8%.
На 1 декабря 2016 года численность коров молочного стада в республике составляла 1 млн 387 тыс. голов (100,3%). В Могилевской поголовье уменьшилось и составило 98,2%.
Средний удой молока от коровы составил за 11 месяцев 2016 года 4 тыс. 471 кг и увеличен на 81 кг к прошлогоднему периоду.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения