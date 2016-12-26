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БР новости

В Беларуси выросла реализация молока на 1,5%

26 декабря, 2016 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

Всего было поставлено на переработку за 11 месяцев года 5,58 млн. т молока, из них 44% — сортом экстра. 

Об этом сообщил на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заместитель министра Игорь Брыло, передает Agriculture.by

Производство молока за 11 месяцев достигло 6,2 млн. т и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 1,8%.  

На 1 декабря 2016 года численность коров молочного стада в республике составляла 1 млн  387 тыс. голов (100,3%). В Могилевской  поголовье уменьшилось и составило 98,2%.

Средний удой  молока от коровы составил за 11 месяцев 2016 года 4 тыс. 471 кг и увеличен на 81 кг к прошлогоднему периоду. 

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